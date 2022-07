Wo bí àwọn ọ̀dọ́ Akure ṣe tú jáde polongo fún aráàlú láti gba káàdì ìdìbò PVC wọn

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Ajọ INEC ni oṣiṣẹ wọn kan ti ko ni iyanda lati sọrọ lorukọ ajọ naa wipe eto idibo ipinlẹ Ọṣun ni ko jẹ ki wọn le darapọ mọ eto naa bo ṣe yẹ. Ẹwẹ, lara awọn ọdọ to ṣe agbatẹru eto ọun bii Ayọ Ajiṣafẹ to jẹ alaga awọn oṣere ni ipinlẹ Ondo labẹ asia Actors Guild of Nigeria, Femi Fashipe to jẹ aṣoju awọn ọdọ ni igbimọ #EndSars ti ijọba gbe kalẹ ati Opeyemi Idiowo to ko gbogbo wọn sọdi ni wọn wipe bi awọn ọdọ ko ṣe bikita nipa iforukọsilẹ naa lo mu ki wọn ni ajọṣepọ pẹlu ajọ INEC lati ṣe iwọde yi, ati pe o le ni ẹgbẹrun lọna ọọdunrun kaadi idibo alalopẹ to ṣi wa lọfiisi ajọ INEC ti wọn ko tii gba. Festus Akinsola to jẹ alakoso ajọ naa nipinlẹ Ondo lo ni awọn yoo pese ọkọ ọfẹ lati maa ko awọn eniyan lọ ofiisi ajọ INEC lati forukọsilẹ.