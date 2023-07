Ọwọ́ Ọlọ́pàá tẹ àwọn ọrẹ mẹ́ta oníjìbìtì 'One Chance' l'Ogun

Ọwọ́ Ọlọ́pàá tẹ àwọn ọrẹ mẹ́ta oníjìbìtì 'One Chance' l'Ogun

ìṣẹ́jú kan sẹ́yìn

Ọwọ Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun ti tẹ awọn ọrẹ mẹta kan ti wọn fọwọsowọpọ lati ma lo mọto fi lu awọn araalu ni jibiti, eyi ti wọn n pe ni 'One Chance' nipinlẹ Ogun.

Nigba to n sọ b'awọn eeyan naa ṣe n ṣiṣe, o ni wọn yoo lọ si garaaji pẹlu bọọsi wọn lati fi ko ero, igba ti wọn ba de oju ọna ni wọn yoo yọ awọn nnkan ija oloro s'awọn ero, ti wọn yoo si gba gbogbo dukia wọn, to fi mọ kaadi ti wọn fi n gba owo lẹnu ẹrọ, eyi ti a mọ si ATM.

Siwaju lo ni wọn yoo dunkooko mọ awọn ti wọn ba ja lole lati bura tipatipa wi pe awọn ko nii tu aṣiri, tabi lọ sọ f'awọn ọlọpaa nipa ohun to ṣẹlẹ, bi bẹẹ kọ, wọn yoo ku danu.

Lẹyin eyi lo sọ pe bi wọn ba ti gba gbogbo nnkan ti wọn ba fẹẹ gba tan, wọn yoo ti awọn ero danu, ko to di pe wọn na papa bora.

Odutọla sọ ọ di mimọ pe nigba ti awọn afurasi ọdaran yii n jẹwọ f'awọn, wọn ni agbegbe Oje Bẹẹrẹ to wa niluu Ibadan, ipinlẹ Ọyọ l'awọn ti n wa si ipinlẹ Ogun, t'awọn yoo si ṣiṣẹ niluu Abẹokuta si Ṣagamu, to fi de Ijẹbu-Ode, ṣugbọn to ni ọjọ Aje, ọjọ kẹrinlelogun, oṣu keje, ódun ti a wa yii lọwọ palaba wọn segi.