Àlàyé rèé lórí bí òkùnrin kan ṣe pàdánù $2.1 sórí ‘cryptocurency’

ìṣẹ́jú 58 sẹ́yìn

Igbagbọ rẹ pọ ninu Sam Bankman-Fried to bẹẹ to fi sọ pe ko si ewu loko.

Eyii ko ṣẹyin bi ileeṣẹ FTX, to jẹ ileeṣẹ to tobi julọ lagbaye nipa paṣipaarọ cryptocurency ṣe lulẹ.

"Pupọ ninu awọn to dokowo ninu Bitcoin yii lo ti di ẹdun arinlẹ, nigba ti awọn mii padanu owo to le ni ọpọ miliọnu"

Iroyin ni ọgbẹni Sunil ni ọmọ ilẹ Gẹẹsi to padanu owo to pọ julọ ninu iṣẹlẹ naa.

Sunil ni “ẹnikan tilẹ wa lorilẹ-ede Turkey to jẹ pe $600 nikan lo ku lọwọ rẹ lẹyin to padanu gbogbo owo rẹ sọwọ FTX, nigba ti ẹlomiran ni South Korea ti dero ile iwosan.”

Miliọnu meṣan an eeyan lati orilẹ-ede bii ọgọrun un lo dokowo ninu Bitcoin

"Lẹyin ti awọn eeyan bẹrẹ si n gba owo wọn ni ileeṣẹ Bitcoin da wo"

Lọṣẹ to kọja ni wọn pe iya to bi Bankman-Fried naa lẹjọ lori awọn owo ati dukia to ti gba lọwọ ọmọ to jẹ olujẹjọ.