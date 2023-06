Wo obìnrin aláàbò ara ẹni ọdún 43 tó bẹ aṣẹ́wó ọkùnrin lọ́wẹ̀ láti já ìbálé rẹ̀

Ṣaaju asiko ti wọn ja ibale rẹ ọhun, ọkunrin kankan to kii fi ọwọ kan Melanie to jẹ ẹni ọdun mẹtalelogoji ri, ayafi awon dokita to ṣetọju rẹ gẹgẹ bii alaabo ara.