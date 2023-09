Òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn wọ gàù lẹ́yìn tí ìwádìí BBC sàfihàn bí ó ṣé tá ọmọ ìkòkò

Fred Leparan, ẹni to n ṣiṣẹ nile iwosan kan ni Nairobi, Lucy Kibaki, ni fọnran rẹ jade lasiko to n tẹwọgba owo to to $2,050 lati ta ọmọ ikoko to wa labẹ itọju ile iwosan naa.