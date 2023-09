Àwọn òbí tí ọmọ wọn kú torí òògùn ikọ́ aṣekúpani ṣì ń dúró de ìdájọ́ fọ́jọ́ pípẹ́

Ọmọ ọdun mẹta ni Anirudh nigba ti wọn ya fidio rẹ kẹyin nile iwosan, nibi to ti sun silẹ gbalaja lori ibusun, ti wọn si so waya mọ lara, nimu ati lẹnu.

Fun bi ọjọ mẹta ko to ku ni ọmọ naa ti n yagbẹ ọrin, to si tun n bi, bẹẹ ni ko le tọ rara.

Bakan naa lawọn oṣiṣẹ ajọ to n ṣakoso oogun lilo sọ pe oogun ikọ olomi ọhun ni eroja kan to lo ṣe akoba fun ẹdọforo, ati pe o le la iku lọ.

Ẹwẹ, Parshottam Goyal to ni ileeṣẹ ipoogun Digital Vision to ṣe oogun ikọ olomi naa ti sọ pe oogun yii kọ lo pa awọn ọmọ naa.

Lẹyin ti iroyin kan tun jade lorilẹede Gambia and Uzbekistan pe oogun ikọ olomi ṣekupa awọn ọmọde kan nibẹ ni awọn obi awọn ọmọ to ku ni ilu Ramagar ri pe o yẹ kawọn beere beere fun idajọ ododo lori iku to pa awọn ọmọde naa.

Ọpọ ninu awọn obi yii lo ṣalaye pe awọn apẹrẹ tawọn ri lara awọn ọmọ awọn wa ni ibamu pẹlu ohun to ṣe awọn ọmọde to ku ni Gambia ati Uzbekistan naa.

Bo tilẹ jẹ pe orilẹede India ni akọkọ ninu awọn orilẹede to n ta oogun sawọn orilẹede agbaye, amọ, iku awọn ọmọde ni Gambia ati Uzbekistan ti jẹ kawọn eeyan maa beere bo ya ayederu lawọn oogun kan to n jade lati India.

Amọ, awọn ajọ to n ṣagbatẹru oogun lilọ ni India ti sọ pe sababi lasan ni iku awọn ọmọde to ku ni ilu Ramnagar.

Udaya Bhaskar to jẹ ọga awọn oṣiṣẹ ajọ to n bojuto oogun lilo ati tita oogun silẹ okere ni India ṣalaye pe o ṣoro lati fidi rẹ mulẹ pe gbogbo ileeṣẹ ipoogun lorilẹede India ko maa ṣe daadaa.

Bakan naa ni o ṣalaye wi pe ijọba India fagile iwe ẹri ileeṣẹ to ṣe oogun ikọ olomi to ṣekupa awọn ọmọde ni Uzbekistan.

O to ọdun marun un ki ileeṣẹ ọlọpaa to fẹsun kan eeyan marun un niluu Ramnagar to fi mọ ẹni to n ta oogun atawọn oṣiṣẹ mẹta ileeṣẹ ipoogun Digital Vision.