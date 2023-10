Fásitì Chicago ti gbé ìwé ẹ̀rí Tinubu tí Atiku béèrè jáde síta, wo ohun tó wà níbẹ̀

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Awuyewuye lori ọrọ iwe ẹrí aarẹ Naijiria Bola Tinubu tun ti gba ọnà mii yọ lẹyin ti fasiti Chicago to loun ti kawe gboye gbe awọn iwe ẹrí rẹ ti Atiku Abubakar beere sita.

Iwe ẹrí to beere fún yi wa lara ẹrí to fẹ fi tako Tinubu niwaju ileẹjọ ki wọn bàá le kede pe ko tọ sipo aarẹ to wa.