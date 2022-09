Iléẹjọ́ gíga Kenya fìdí ìbò tó gbé William Ruto wọlé múlẹ̀

Ileẹjọ to ga ju lorilẹede Kenya ti kede William Ruto gẹgẹ bi aarẹ tuntun to jawe olubori ninu ibo naa.

Bakan naa lo tun wọgile ẹjọ ti alatako rẹ, Raila Odinga, to lulẹ ninu ibo aarẹ, gbe wa si ile ẹjọ lori esi idibo aarẹ naa.

Raila Odinga ati awọn miiran tako ibo to gbe William Ruto wọle, ti wọn si kesi ileẹjọ pe ko yii esi ibo to gbe aarẹ tuntun naa wọle pada.

Ọjọ marun un si ni wọn fi ṣe ayẹwo esi ibo naa to waye lọjọ kẹsan an oṣu kẹjọ, ki wọn to kede esi ibo naa.