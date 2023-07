Ta ni Cecilia Abena Dapaah,Mínísítà Ghana tó làwọn ọmọ ọdọ̀ jí $1m nílé rẹ̀

Oríṣun àwòrán, MINISTRY OF SANITATION AND WATER RESOURCES/ FACEBOOK

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

Ko si sẹyin awuyewuye to waye lẹyin ti minisita naa sọ pe awọn ọmọ ọdọ oun ji miliọn dọla kan ti oun ko pamọ sile ni Accra.

Ọpọ ni Ghana to fi mọ awọn ajafẹtọmọniyan ati ẹgbẹ to tako iwa ajẹbanu lo ti n beere pe nibo gaan an ni o ti ri owo yii.