N5mílíọ̀nù ni Chidinma wọ́ kúrò ní àsùwọ̀n owó Usifo Ataga lọ́jọ́ tó kú – Óṣojúmikòró

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Chidinma Ojukwu to jẹ olori afurasi ninu iṣẹlẹ iku ọga ileeṣẹ Tẹlifisan Super TV, Usifo Ataga ji owo miliọnu marun kuro ninu apo asuwọn owo oloogbe naa ni ọjọ ti wọn fẹsun kan pe o pa a.

Eyi ni ohun ti ọkan lara awọn ti iṣẹlẹ naa ṣoju wọn sọ nibi igbẹjọ to waye ni Ọjọbọ ọsẹ nile ẹjọ giga ilu Eko.

Eeyan to to wa jẹri naa, DSP Bamidele sọ pe Chidinma tun wọ ọpọlọpọ owo mii latinu asuwọn owo Ataga to wa ni Banki Access ati GTB.