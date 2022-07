Lagos Flood: Omíyalé gbẹ́mìí ọmọ ìyá mẹ́ta àti àgbálàgbá mẹ́rin - NEMA

wákàtí kan sẹ́yìn

Ajọ to ri si iṣẹlẹ pajawiri lorilẹde Naijiria (NEMA) ti kede pe iṣẹlẹ omiyale to ṣelẹ ni ipinlẹ Eko lọse to kọja gbẹmi eeyan meje.