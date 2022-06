Ẹ dákun ẹ wá fi ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ fáwọn èèyàn tó forí ṣọta ìkọlù agbébọn ní ṣọ́ọ́ṣì Owo – Ilé ìwòsàn

Owo Church Attack: Akeredolu ní ihò àpáta lọ́nà Ute làwọn agbébọn fara pamọ́ sí, wọn yóò wá wọn jáde

Ọpọ oku lo sun , ti aimọye eeyan si fara pa nigba ti awọn agbebọn kan kọlu ijọ Aguda St Francis nilu Owo nipinlẹ Ondo.

Aarọ ọjọ Aiku lasiko ti isin ọjọ isinmi n lọ lọwọ ni isẹlẹ naa waye nigba ti awọn agbebọn dara pọ mọ awọn olujọsin.

Awọn agbebọn yii si lo yin ado iku ati ibọn lati pa ọpọ eeyan lara nile ijọsin naa.

Oku awọn eeyan to gbẹmi mi ati awọn eeyan to fara pa si ni wọn gbe lọ sawọn ile iwosan meji nla nla to wa nilu naa fun itọju.

Nigba ti BBC Yoruba kan sawọn ibudo itọju alaisan mejeeji ti wọn gbe awọn eeyan naa lọ, a ba awọn olutọju alaisan to wa nibẹ sọrọ.

Awọn osisẹ adoola ẹmi nile iwosan ijọba apapọ FMC Owo ati ile iwosan St Luis, niluu Owo naa ni wa n bẹbẹ pe ki awọn araalu wa fun awọn eeyan to farapa ni ẹjẹ lọna ati doola ẹmi wọn.

Ọga agba fun ile iwosan FMC Owo, Dokita Ahmed Adeagbo sọ fun BBC Yoruba pe, eeyan mẹfa lo ti jade laye ni nnkan bii aago kan ọsan.

O fikun pe awọn eeyan to to ogun n gba itọju lọwọ nile iwosan naa, yatọ si awọn to wa nile iwosan miran.

Ẹ dákun, ẹ mase kọlu ẹya Hausa to wa lagbegbe yin – Akeredolu rawọ ẹbẹ

Ni kete ti isẹlẹ naa waye ni gomina ipinlẹ Ondo, tii tun se ọmọ bibi ilu Owo nibi ti ikọlu naa ti waye, yara kankan morile ile ijọsin ti ijamba naa se.

Se ni gomina Akeredolu si n tara poro nigba to foju gan ni ẹjẹ awọn eeyan nilẹ ati ọsẹ tawọn agbebọn se nile ijọsin naa.

Nigba to n bawọn akọroyin sọrọ lasiko abẹwo rẹ naa, Akeredolu ni Iṣẹlẹ yii ba oun ninu jẹ pupọ, to si da omi tutu si oun lọkan pẹlu.

O fikun pe idi eredi ti oun ṣe kuro niluu Abuja wa si Owo bi o tilẹ jẹ pe lootọ ni ipalẹmọ fun eto idibo abẹnu lati yan ọmọ oye fun ipo aarẹ ti doju ọgbagade niluu Abuja.

Amọ gomina Akeredolu salaye pe ki awọn to wa l’Abuja maa ṣe eto ti wọn n ṣe lọ, eyii to kan oun julọ ni oun waa mojuto yii.

Bakan naa ni gomina tun rawọ ẹbẹ sawọn araalu lati mase gbẹsan isẹlẹ naa lọwọ ara wọn nipa kikọlu awọn ẹya Hausa ati Fulani to wa ni agbegbe wọn.

O wa n tara poro pe eremọde lasan ni awọn ohun to n sẹlẹ l’Amẹrika si ohun to ṣẹlẹ niluu Owo lọjọ Aiku yii.

“Ẹyin ọmọ ilu Owo, ẹ jọwọ, ẹ ma gbẹsan o, ẹma ṣe kọlu awọn Hausa to yi yin ka, ẹ jẹ ki awọn agbofinro ṣe iṣẹ wọn.

Ẹ ma jẹ ki a sọ ọrọ yii di ogun. Ti ogun ba maa bẹ silẹ, ogun yoo bẹ silẹ amọ ẹ ma jẹ ki a sọ ilu Owo di oju ogun.”

A ti n tọpinpin awọn to ṣe iṣẹ ibi yii lọwọlọwọ:

“O jọ pe inu iho apata kan to wa loju ọna ilu Ute, ni awọn kọlọrọsi naa n fara pamọ si, amọ a oo wa wọn jade laipẹ, wọn yoo si foju wina ofin.

Irufẹ iṣẹlẹ yii ko ni waye mọ nitori a ko le farada iru rẹ mọ.

Gẹgẹ bii ohun ti a ri, ‘dynamite’ ni wọn fi kọlu ṣọọṣi yii, a si foju ganni agbara ẹjẹ.