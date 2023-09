Wo ohun mẹ́wàá tó yẹ kí o mọ̀ nípa olórin tàkasúfèé, Mohbad

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Iroyin to n lọ nigboro ni pe Ilerioluwa Oladimeji Aloba, ti ọpọ eeyan mọ si MohBad, ti jade laye.

Olamide tun wa lara awọn olorin to ti n daro rẹ.

Awọn ohun to yẹ ki o mọ nipa Mohbad ree

Abẹ asia ileeṣẹ Naira Marley, iyẹn Marlian Records lo wa tẹlẹ ko to kuro labẹ asia ileeṣẹ naa lọdun 2022.

Lara awọn orin rẹ to milẹ titi julọ ni Ponmo, Feel Good, ati KPK ‘Ko Por Ke,’ eyii to gbe jade pẹlu Rexxie, ti wọn si fa kalẹ gẹgẹ bii ọkan lara awọn orin to ta lẹnu julọ fun ami ẹyẹ Headies lọdun 2022.