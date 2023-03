'Ramadan wà láti "charge" wa ni, fáìlì ẹlòmíì ti gaa fún ọ̀pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀, bátíìrì wọ́n ti jò'

wákàtí kan sẹ́yìn

Abdulmumeen BBC Yoruba ba Alfa Abdulmumeen Abdulbakere to jẹ adari ẹsin Islam ati olukọ ni Kọlẹẹji ti Arabic ẹkọ nipa ẹsin Islam sọrọ ni ilu Ilorin, ipinlẹ Kwara.

Alfa jẹ ko di mimọ pe gbogbo ẹni tó bá gba ààwẹ̀ Ramadan yìí pẹ̀lú ímáánì yoo ri anfani pupọ jẹ nibẹ. O tun sọ awọn anfani to wa ninu gbigba aawẹ Ramadan lara rẹ si ni pe gbogbo ẹṣẹ ti wọn ba ti ṣẹ fun ọdun kan sẹyin yoo gba idariji.

"Too ba le fi aawẹ ri idariji gba, o ti di ọmọ Aljana nuu"

"Gbogbo ẹni to ba gbaa pẹlu imaani, to ba gba a pẹlu wipe o n reti ẹsan lọdọ Ọlọhun Ọba, yoo ri idariji ẹṣẹ rẹ gba". O ni ẹni to ba si ti ri idariji ẹṣẹ, o ti di ọmọ Aljana nuu.