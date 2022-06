Ìjọ Catholic kéde ọjọ́ tí wọn yóò sìnkú àwọn 40 tó kú ní ìkọlù Ọwọ

Ìjọ Catholic kéde ọjọ́ tí wọn yóò sìnkú àwọn 40 tó kú ní ìkọlù Ọwọ

Owo Church Killing: Ọjọ́ June 17 ní wọn yóò sìnkú àwọn 40 tó kú ní ìkọlù sí ṣọ́ọ́ṣì

Ijọ Catholic Diocese of Nigeria ti kede pe Ọjọ kẹtadinlogun, Oṣu Kẹfa ni awọn yoo sin oku gbogbo awọn to gbẹmi mi ni ikọlu si ẹka ṣọọṣi ni ilu Ọwọ, nipinlẹ Ondo.

Gẹgẹ bi ile ijọsin naa ṣe sọ, eniyan ogoji lo ku ninu iṣẹlẹ naa, ti awọn eniyan to le ni aadọta si farapa.

Wọn fikun un pe eniyan ogoji ni awọn si ri ka to ku ninu ikọlu naa, ti awọn to farapa si n gba itọju ni Federal Medical Center, Owo ati St. Louis Catholic Church ni Owo, to fi mọ awọn ileewosan aladani ni ipinlẹ Ondo.