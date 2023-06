Ohun tó yẹ kí ẹ mọ nípa gbajúgbajà òńkọ̀wé, Ama Ata Aidoo tó kú ní ẹni ọdún 81

Ama Ata Aidoo ti kọ awọn iwe to sọrọ nipa obinrin ninu awọn iwe rẹ bii The Dilemma of a Ghost, Our Sister Killjoy ati Changes.