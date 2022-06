Wo kókó ohun tó yẹ ko mọ̀ nípa Abiodun Oyebanji, olùdíje APC tó mókè nínú ìbò gómìnà Ekiti

Ninu esi idibo gomina to waye nipinlẹ Ekiti lọjọ Satide, ọjọ Kejidinlogun osu Kẹfa ọdun 2022, Abiodun Abayomi Oyebanji tẹgbẹ oselu APC lo moke ninu eto idibo naa.

Apapọ ibo to ni eyi to pọ pupọ lo se fi awọn oludije ẹgbẹ oselu SDP, Segun Oni ati ti PDP Kolawole janlẹ ninu eto idibo naa.

Ẹni to gbegba oroke ninu ibo gomina ipinlẹ Ekiti ko sẹsẹ bẹrẹ oselu nitori o ti di ipo akọwe ijọba ipinlẹ naa mu saaju.

Ọmọ bibi ilu Ikogosi nipinlẹ Ekiti ni Oyebamiji, to si lọ sile ẹkọ alakọbẹrẹ tijọ onitẹbọmi to wa nilu naa, Awo Community High school, ko to wa bọ si ile ẹkọ girama C.A.C Grammar school nilu Efon-Alaaye lọdun1979.