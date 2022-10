Ìdájọ òdodo là fẹ́, àwọn òbí tí òògùn ikọ́ gbẹ̀mí ọmọ wọ́n 66 ké gbajare sí ìjọba

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Ko si ẹnikankan ninu mọlẹbi Mariam to n fọwọ kan kẹkẹ Musa-iranti lo jẹ pe wọn padanu ọmọdekunrin yi lọjọ aipe.

Iya rẹ to jẹ ẹni ọgbọn ọdun to si ni ọmọ mẹrin mii a maa sunkun lọpọ igba to ba ti ranti iku Musa.