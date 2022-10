Atiku ló ṣàwárí Peter Obi jádé, Atiku nìkan sì ni olùdíje tí gbogbo ẹ̀yà leè kí kúàbọ̀ sílù wọn – Dino

wákàtí kan sẹ́yìn

“Ajọ to korajọ lasan ni APC jẹ, PDP ni ẹgbẹ oṣelu to dagba julọ ni Naijria”. Sẹnetọ tẹlẹri nile igbimọ aṣofin agba Naijiria to tun jẹ adari ikọ ipolonogo fun idibo yan Atiku Abubakar ti ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party, PDP ti kẹnu bọ ọrọ lori idi ti oludije ipo aarẹ ninu ẹgbẹ oṣelu wọn Alhaji Atiku Abubakar ko ṣe fi tara tara sọrọ lori gbogbo rogbodiyan ati iyapa to n ṣẹlẹ laarin awọn ọmọ ẹgbẹ.