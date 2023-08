Kí ni pàtàkì ìdásílẹ̀ àjọ àwọn orìlẹ̀èdè BRICS tó ń pàdé ní South Africa báyìí?

Ijọba orilẹede South Africa to n gbalejo ni o kere tan ogoji orilẹede ni o ti ṣetan lati darapọ mọ wọn bayii.

Bawo ni wọn ṣe da Ajọ BRICS silẹ?

Awọn orilẹede yii ni wọn ni eto ọrọ aje to n dagba soke si, to si ṣeeṣe ki wọn goke agba ni ọdun 2050.

Kini pataki ajọ Brics yii?

Ni apapọ awọn araalu awọn orilẹede ni owo ti iye rẹ ju biliọnu mẹta lọ pẹlu apapọ iye owo to n wọle ni abele to to $26 tiriliọnu.