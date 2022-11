Akẹ́kọ̀ọ́ fásitì UNILAG ṣubúlulẹ̀ níbi tó ti ń gbá bọ́ọ̀lù, ó gba ibẹ̀ kú

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Akẹkọọ onipele kini lẹka eto ìmọ nipa ato ilu ni fasiti Eko, Simon Adokwu ti jade laye lasiko to n gba bọọlu pẹlu awọn akẹgbẹ rẹ logba ile ẹkọ fasiti naa to wa niAkoka niluu Eko

Iroyin kaakiri awọn ileeṣẹ iroyin abẹlẹ ni Naijiria sọ pe akẹkọọ naa ṣẹṣẹ ti ile ijọsin de loun ati awọn akẹgbẹ rẹ ba gbe bọọlu sita lati fi ṣe ere ni papa isere to wa nitosi ibudo idagbasoke oṣiṣẹ Human Resource Development Center nile ẹkọ naa ko to di pe omodekunrin naa ṣa dede ṣubululẹ to si ku.