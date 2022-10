'Àwa Ebira tí wà ní Owo fún "Donkey years" ẹ má na ìka àbùkù sí wa lórí ìkọlù Kátólíìkì Owo'

wákàtí 5 sẹ́yìn

Olubadamọran tẹlẹri fun gomina ipinlẹ Ondo lori ọrọ to kan awọn ẹya Ebira, to n gbe ni ipinlẹ naa, Hassan Ahette ba BBC Yoruba sọrọ to ṣi ṣalaye iha ti awọn ẹya Ebira ni Ondo kọ si iṣẹlẹ to waye ni ijọ Katoliiki ilu Owo.