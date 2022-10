Ọ̀dá òjò ń ṣoro ní Somalia, wo bí ọmọ ọdún méjì, tí kò tobi ju ọmọ tuntun lọ, ṣe bá ebi kú

wákàtí 4 sẹ́yìn

Iya Abdiwali Abdi, Hawa gbe wa sile iwosan, to si joko ti ọmọ rẹ, bẹẹ lo tun n fun ọmọ osu meji miran ni ọmu, erongba rẹ si ni pe ko pada sinu agọ wọn ni abule wọn.

Bẹẹ ni ọpọ aisan to so mọ ebi lo n ba awọn ọmọ de naa finra eyi to wọpọ ni ẹkun guusu orilẹede Somalia, ti ọgbẹlẹ ogoji ọdun ti n ba finra.