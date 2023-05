Ẹ fojú àánú wo Ekweremadu, ó tí kọ́ ẹ̀kọ́ pẹ̀lú ìgbẹ́jọ́ yii-Ilé ìgbìmò aṣofin

Ile igbimọ asoju sofin ti rawọ ẹbẹ si ẹka to risi ọrọ idajọ ni United Kingdom lati siiju aanu wo,Ike Ekweremadu ati iyawo rẹ Beatrice.

Sẹnetọ Ike Ekweremadu to jẹ ẹni ọdun ọgọta, iyawo rẹ Beatrice to jẹ ẹni ọdun mẹrindinlọgọta ati Dokita Obinna Obeta toun naa jẹ aadọta ọdun ni ile ẹjọ ilẹ United Kingdom ti da lẹbi pe lootọ wọn jẹbi gbigbimọ pọ lati yọ ẹya ara arakunrin kan ti wọn mu lọ London lati ipinlẹ Eko ni Naijiria.

Ẹbẹ ohun lo waye lẹyin ti igbakeji ọmọ ile to kere julọ Toby Okechukwun gbe aba naa wa sile igbimọ asofin ninu ijoko ile to waye lana.

Ike Ekweremadu ti kọ ẹkọ bayii...Toby Okechukwu

Awọn asofin naa rọ akọwe ile igbimọ asofin lati ko we ransẹ si asoju ilu Ọba orilẹede yii ati ile igbimọ asofin ilu Ọba.

Okechukwu ẹniti o gbe aba naa wa ni Sẹneto Ike Ikweremadu gbe igbesẹ to gbe nitori ko m a ohun ti ofin ilu Ọba sọ nipa irufẹ igbese to gbe,nitori bayi o ti kọ ẹkọ bayii.

Ninu ọrọ rẹ Okechukwu ni, “Sẹnẹtọ Ike Ekweremadu wuwu gẹgẹ bi o ti ni oye ofin ile Geesi,o ni Sẹnẹtọ oun kọ we si ile ijọba ilẹ Gẹẹsi lori ohun to fẹ se saaju ki o to gbe igbesẹ.