Seun Kuti tó gbá ọlọ́pàá létí l'Eko ti wà láhámọ́

Lọjọ Satide ni okiki kan pe Ṣeun Kuti gba eti ọlọpaa kan ti fidio rẹ si tan bi itanṣan oorun loju opo ayelujara ni gbogbo opin ọsẹ to kọja.

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ni ipinlẹ Eko, Benjamin Hundeyin fi sita loju opo Twitter rẹ lọjọ Aje pe ni kutkutu ọjọ Aje ni Seun jọwọ ara rẹ fun awọn ọlọpaa ni olu ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ naa to wa ni Ikẹja.

'Ṣeun gba Ọlọpaa leti nilu Eko'

Ni ọjọ Satide ni fidio kan jade eyi to ṣe afihan Seun Kuti nibi to ti gba ọlọpaa kan leti lasiko ariyanjiyan kan laarin opopna ni Eko.

Ọkanojọkan ọrọ ẹhonu ati ariyanjiyan lo ti waye lori ọrọ yii ti ọpọ si ti bu ẹnu atẹ lu ihuwasi ọmọ gbajumọ olorin Afrobeat naa ti wọn si ni iwa to ku diẹ kaa to ni o hu ati pe ko si iwa yoowu ti agbofinro le e hu to yẹ ko faaye gba ki eeyan gba a leti bi o ṣe ṣe ninu fidio naa.