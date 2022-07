‘’Ọ̀rọ̀ Rauf Olaniyan ti wọ́n yọ ní ipò igbákejì gomina ìpínlẹ̀ Ọyọ dàbí ọ̀rọ̀ awakọ̀ méjì tó fẹ́ wa ọkọ̀ kan’’

‘’Ọ̀rọ̀ Rauf Olaniyan ti wọ́n yọ ní ipò igbákejì gomina ìpínlẹ̀ Ọyọ dàbí ọ̀rọ̀ awakọ̀ méjì tó fẹ́ wa ọkọ̀ kan’’

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Adebayo sọ eyi lasiko to n sọ ohun to mọ nipa iyọnipo igbakeji gomina ipinlẹ Ọyọ to waye laipẹ yii.

Onimọ nipa eto oṣelu naa ni ohun to waye nipe gomina Seyi Makinde ati Rauf Olaniyan ni ifẹ si titukọ ijọba ipinlẹ Ọyọ, eleyii to ni o mu ki wọn kọlu ara wọn.

‘’Bakan naa ni aridaju wa pe Rauf tun fẹ dije du ipo gomina ni ọdun 2023, eleyii to mu kuro ni ẹgbẹ oṣelu PDP lọ si APC lasiko to si wa ni ipo gẹgẹ bi igbakeji.

Njẹ Rauf Olaniyan le gba ileẹjọ lọ lori iyọnipo rẹ?

Amọ o ni ni iwoye ti oun, ile aṣofin ipinlẹ Oyo tẹle ilana yiyọ igbakeji nipo ki wọn to yọ ọ nipo nitori ẹsun ni wọn fi kan an, ki awọn ọmọ Ile Igbimo aṣofin to jẹ ida mẹta to buwọlu u pe ki wọn yọ ọ ni ipo.