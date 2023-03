Jàǹdùkú ya bo ilé olùdíje sílé àṣòfin l‘Ondo, wọn ba ọkọ́ àti ilé rẹ̀ jẹ́

"Awọn alatilẹyin mi ṣe iwọde lọ aafin Ọlọwọ, awọn oloye ni ka lọ sọ fun agbofinro"

Gẹgẹ bi oludije naa ṣe wi lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ, nkan bii aago mẹjọ alẹ Ọjọbọ ni ikọlu naa waye, lẹyin bii ogun iṣẹju to jade kuro nile.

"Ìwọ́de alálàáfíà ni à n ṣe, tí wọ́n fi fọ́ mi lórí’’

Ọkan lara awọn to farapa nibi akọlu ẹlẹẹkeji ọhun to waye laarọ Ọjọbọ, Kemisola Adebiyi, wipe ori ere lohun wa, ti wọn fi fọ ohun lori.

Kemisola, to jẹ ọkan lara awọn to n fi ẹhonu han lori ikọlu ti wọn ṣe si ile Adekunle sọ pe “bi a ṣe de aafin Ọlọwọ, awọn oloye ni ki a lọ si ọgba awọn ọlọpa la ti fi ẹjọ sun tori pe kabiyesi ko si nile.’’

Ka too wi, ka too fọ, wọn ti n fi igo, ada ati okuta le wa.

N kò mọ nkankan nípa àkọlù tí wọ́n ṣe - Asofin Oluwole Ogunmolasuyi

Ọmọ ile igbimọ aṣofin nipinlẹ Ondo, to jẹ olori ọmọ-ile to pọ julọ, to si tun jẹ oludije lẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress, APC, fun ẹkun Ọwọ kini, Emmanuel Oluwole Ogunmolasuyi lo ti salaye tiẹ.