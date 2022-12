Ìjọba àpapọ̀ wọ̀gile ayẹ́wo Corona fún àwọn arìnrìnàjò

ìṣẹ́jú 6 sẹ́yìn

Ijọba apapọ orilẹede Naijiria ti kede pe awọn ti wọgile ayẹwo Corona fun awọn arin irinajo to n bọ tabi ti wọn kuro lorilẹede naa

O ni Aarẹ Buhari gbe igbesẹ naa lẹyin ti awọn igbimọ to n ṣe iwadii lori aarun Corona virus pinnu pe asiko ti to lati wọgile awọn ofin to rọ mọ aarun naa.