Ògiri ilé ìtura dà wó pa ọmọdé méjì ní Ikorodu,wo ìgbésẹ tí ìjọba Eko tí gbé

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Iṣẹlẹ ile wiwo kan to waye ni ọjọ Abamẹta ti mu ẹmi ọmọde meji lọ ni ipinlẹ Eko.

Agbegbe Ikorodu ni iṣẹlẹ yi ti waye nigba ti ogiri alapa ile itura ile onipẹtẹsi alaja kan wo lu ile oniyara mẹta kan to wa lẹyin rẹ.

Olufẹmi Osanyintolu to jẹ ọga ajọ to n ri si iṣẹlẹ pajawiri ni ipinlẹ Eko lo fi ọrọ yi lede ninu atẹjade kan to fi ṣọwọ sawọn akọroyin.