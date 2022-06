Wo kókó mẹ́wàá tó yẹ ko mọ̀ nípa Bola Tinubu, olùdíje ààrẹ fẹ́gbẹ APC

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹgbẹ oselu APC ti kede pe Oloye Asiwaju Bola Ahmed Tinubu lo gbegba oroke ninu ibo abẹnu to se fun awọn oludije to fẹ du ipo aarẹ orilede yii.

Lẹyin naa lo lọ si orilẹede Amẹrika ni ọdun 1975, nibi to ti lọ kawe ni ileẹkọ Richard J. Daley College ni Chicago, Illinois, ko to ṣẹṣẹ wa lọ si ileẹkọ giga Chicago State University.

Lẹyin to padawa si Naijiria ni ọdun 1983 lo darapọ mọ ileeṣẹ Mobil Oil, to si di ọga patapata ni ileeṣẹ naa.

Bola Tinubu to jẹ aayo ẹgbẹ oṣelu Alliance for Democracy (AD) ni idibo gbogboogbo ti ọdun 1999, labẹ iṣakoso awọn adari bii Abraham Adesanya ati Ayo Adebanjo lo gbegba oroke gẹgẹ bi gomina ipinlẹ Eko.

Lẹyin naa lo tun fa ọwọ gomina to wa nibẹ lọwọlọwọ Babajide Sanwo-Olu si oke, lẹyin to kẹyin si Akinwunmi Ambode to dije dupo fun saa keji gẹgẹ bi gomina ipinlẹ Eko amọ to padanu.