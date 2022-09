"Mo gba ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà láì lówó lọ́wọ́ tàbí mọ èèyàn pàtàkì"

Ìrírí àgbà: Oladele Awobuluyi ní Nàíjíríà yóò jìyà báwọn dókítà ṣe ń yọ lọ sókè òkun

Iriri yii naa si ni wọn yoo fi gba awọn ọdọ nimọran to le tọ wọn sọna lati se ile aye wọn, ki wọn maa ba si ẹsẹ gbe.

Lasiko ifọrọwerọ naa si ni agba awujọ ọhun ti mẹnuba awọn anfaani ti orilẹede Naijiria se fun nigba ewe rẹ ati ọna to gba sanjọ pada fun orilẹede yii.

Amọ ka to sọrọ nipa ifọrọwerọ to waye, ẹ jẹ ka mọ diẹ nipa baba agba Ọjọgbọn Oladele Awobuluyi,

O ni awọn akẹẹgbẹ oun tawọn dijọ n sere lo se iwuri fun oun lati lọ forukọ silẹ nile ẹkọ bi o tilẹ jẹ pe o to ọdun kan lẹyin igba na, ko to le bẹrẹ ẹkọ kikọ.

Idi ni pe wọn ni ọwọ rẹ ko to eti nigba naa, ti wọn si ni ko pada lọ sile lati lọ dagba diẹ si, ko to wa bẹrẹ ile ẹkọ.

“Mo ri ẹkọ ọfẹ gba lọdun 1959 lai mọ ẹnikẹni fun iranwọ”

Nigba to n salaye awọn ọna ti orilede Naijiria fi gbe larugẹ lati goke agba, Awobuluyi ni ọdun 1959 ni oun ri ẹkọ ọfẹ ijọba apapọ gba lati lọ kawe ni Amẹrika.

“Mo se ọdun meji ati aabọ ni Colorado, ki n to wa lọ si Columbia nilu New York lati kawe gboye si ninu ede Latin.

Awobuluyi ni oun ko mọ ẹnikẹni ri, ti ijọba apapọ to fun oun ni ẹkọ ọfẹ lati lọ kawe.

"Ijọba se mi loore ni mo se pada wa sile wa se ẹlomiran loore"

Amọ bi ilu wa se ri bayii, lo n mu kawọn to ba lọ soke okun fi aake kọri, lati mase pada wa sile mọ.”

Awọn to fẹ fun wa nisẹ ma n duro de wa lati pari ile ẹkọ ni”

Nigba to n salaye pe oun ko se laalaa, ki oun to ri isẹ se, Ọjọgbọn Oladele Awobuluyi fikun pe awọn ileesẹ to fẹ fun awọn nisẹ, maa n duro, ki awọn pari ile kọ ni.