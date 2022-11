PDP Oyo àti Seyi Makinde fìjà pẹ́ẹ́ta torí àtakò tó ń ṣe fún Atiku

Irọ́ ni, igbákejì Makinde kò ṣe àtìlẹyìn fún Tinubu nílé Fasoranti -

Makinde kede lọsẹ to kọja lori redio pe oun ati awọn ọmọ ẹgbẹ oselu PDP kan yoo sisẹ tako àṣeyọrí oludije sipo aarẹ labẹ asia ẹgbẹ oselu naa fun idi kan tabi kejì.

"Ti Makinde ba ni ka ma dibo fun Atiku, ta ni ka dibo fun?"

Wọn ni Makinde nikan lo mọ ohun to n sọ ati pe ko sọrọ fun ẹgbẹ oṣelu PDP ni Ipinlẹ Oyo.

Orí ọwọ rẹ lo wa, agba ofifo lasan ni. To ba ni ki a ma dibo fun Atiku Abubakar, ta ni kí a wa dibo fun.

"Bi Makinde ba n binu pe ara ariwa tun dije sipo aarẹ, sebi Ibadan nikan lo n gba ipo gomina nipinlẹ Oyo"

Bakan naa, Femi Babalola ti ọpọ mọ si Jogor, ní Makinde gan jẹbi awọn ẹsun to fi kan oludije sipo aarẹ labẹ asia ẹgbẹ naa, Atiku Abubakar.

Lara nkan ti Makinde n jẹ anfani rẹ loni nìyẹn, ti ko ri pe ohun to burú ní, kí wa ni idi to fi tako Atiku Abubakar?

"Bakan naa, ṣe pin awọn ipo nla fun awọn to yẹ, pupọ lara awọn to awọn to janfaani ipo oselu lo wa lati ìjọba ibilẹ rẹ, Ibadan North East.