Kò si ohun tó ń jẹ́ “ electronic transmission” nínú ìwé òfin ìdìbò Nàìjíríà - Ahmad Lawan

Oríṣun àwòrán, other

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Aarẹ ile aṣofin agba orilẹede Naijiria, Sẹnetọ Ahmad Lawan ti sọ pe ko si ohunkohun to jọ fifi esi ibo ranṣẹ nipa imọ ẹrọ ayelujara ninu iwe ofin eto idibo Naijiria tọdun 2022.

Sẹnetọ Ahmad Lawan sọ eyi di mimọ nigba ti aṣoju ẹkun idibo Kwara Central, Ibrahim Oloriẹgbẹ gbe ọrọ ka iwaju ile lori awuyewuye to n waye lori eto idibo sipo aarẹ to waye lọjọ karundinlọgbọ osu keji.

O ni ohun to wa ninu ofin ti wọn fọwọsi ni fifi ẹrọ idibo BVAS ya fọto uwe esi idibo ki wọn si fi ranṣẹ si agbada ayelujara server ti ajọ naa gbe kalẹ fun idibo yii.

Bi awọn aṣofin agba lẹgbẹ oṣelu APC ṣe to si ẹyin ijiroro naa lawọn ti ẹgbẹ alatako n faake kọri.

Aarẹ ile aṣofin agba sọ pe: ‘Ninu ofin idibo ti a buwọlu ko si ohun to n jẹ fifi ẹrọ ayelujara fi ibo ranṣẹ,ohun to wa nibẹ nififi awọn iwe to rọ mọ esi ibo ranṣẹ ti awọn aṣoju ẹgbẹ gbogbo yoo si ni ẹda iwe wọnyi lọwọ