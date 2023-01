Kyari ní òun yóò fún mi ní mílíọ̀nù 10 àti físà lọ orílẹ̀-èdè tó bá wùmí tí n bá lè ṣé àkóbá fún Saraki- Afurasi

Ọkan lara awọn afurasi to n jẹjọ lori idigunjale to waye ni Offa, nipinlẹ Kwara, Ayoade Akinrinbosun tí tu kẹkẹ ọrọ nile ẹjọ.

Afurasi naa, nigba to n sọrọ niwaju Adajo Alimat Salam, ni ileẹjọ giga ipinle Kwara ni ẹni to lewaju idigunjale naa Michael Adikwe, ẹni tí wọn yinbọn lu ni ẹka ileeṣẹ ọlọpaa ni Abuja Abbatoir.

Ayoade, to jẹ ọkan lara awọn afurasi marun un to n jẹjọ lori idigunjale to waye ni Offa.