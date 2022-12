Ìyàwó mi ló ní ká gbé àwọn àlejò wa jáde lọ ra ìpanu lẹ́yìn ìsìn ọdún, tó fi pàdé ikú òjijì - Ọkọ Amòfin tó kú

Gbenga Raheem, to jẹ ọkọ agbẹjọro ti ọlọpaa yinbọn pa niluu Eko, Bolanle Raheem, ti ṣalaye bi ọlọpaa naa ṣe yinbọn pa iyawo rẹ.

Gbenga Raheem salaye nipa isẹlẹ naa lasiko ti ọpọ awọn abanikẹdun ṣabẹwo sile rẹ to wa ni Ajah.

Ọjọ ọdun Keresimesi ni ọlọpaa naa, Drambi Vandi, yinbọn pa Omobolanle lasiko to n yi oju ọna olobiripo to wa labẹ afara Ajah.

“Bi ọlọpaa ṣe yinbọn pa iyawo mi lọjọ ọdun ree”

Kayode ninu alaye rẹ ni “Emi ati gbogbo ẹbi mi atawọn to wa ba ṣe ọdun lọ sile ijọsin lọjọ ọdun Keresimesi.

“Bi a ṣe n bọ, a gba ọna Ajah lati yi ọna obiripo to wa labẹ afara naa.”

“A ri awọn ọlọpaa kan to n da awọn ọkọ duro, wọn ni ki a duro, bi a ṣe n gbiyanju lati duro bayii ni a gbọ iro ibọn to dun lẹgbẹ ibi ti iyawo mi joko si.”

"Oyun osu meje wa ninu Bolanle Raheem ti ọlọpaa yinbọn pa"

Lẹsẹ kan naa ni mo sare jade temi ti ibatan rẹ to wa pẹlu wa, a si gba ọlọpaa naa mu, o tun gbiyanju lati yin ibọn lu aburo iyawo mi naa.”

Ọlọpaa to yinbọn pa ẹgbọn mi gbiyanju lati salọ amọ mo lọ lasọ mu – Aburo oloogbe

Ninu ifọrọwerọ kan pẹlu ileeṣẹ iroyin TVC, aburo oloogbe naa to wa ninu ọkọ pẹlu rẹ lasiko ti ọlọpaa yinbọn lu ẹgbọn rẹ ṣalaye ohun ti oju rẹ ri.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, ni kete ti ọlọpaa naa yinbọn lu Bolanle tan, ni oun jade kuro ninu ọkọ naa lati lọ gba ọlọpaa to yinbọn mu, ko ma baa salọ.

O ni bi oun ṣe sọ fun ọlọpaa ọhun pe o ti yinbọn pa ẹgbọn oun, ni ọlọpaa naa tun gbe ibọn ọhun soke, to si dunkoko pe oun pẹlu yoo fara gba ọta.

Bo tilẹ jẹ pe ọlọpaa naa salọ nigbẹyin-gbẹyin, obinrin naa ṣare tẹle lori alupupu ki ọwọ to tẹ.

Gẹgẹ bii bii ohun ti a gbọ, ọdun mẹtalelọgbọn ni afurasi ọlọpaa to yinbọn pa Bolanle ti lo nidi iṣẹ ọlọpaa.

Ta ni oloogbe Bolanle Raheem?

Fasiti Olabisi Onabanjo to wa ni ni Ago iwoye, ni ipinlẹ Ogun, lo ti kẹkọọ gboye ko to bẹrẹ iṣẹ agbẹjọro to ni ṣe pẹlu ọrọ dukia ati ile.