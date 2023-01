Kevin McCarthy di olórí tuntun nílé aṣojúṣòfin Amẹ́ríkà

wákàtí kan sẹ́yìn

Aṣofin Kevin McCarthy ti di olori ile aṣojuṣofin orilẹede Amẹrika lẹyin pọlọpọ ifigagbaga to gbona girigiri eyi to fẹrẹ le ja si ẹṣẹ kikan laarin awọn ọmọ ẹgbẹ oṣelu Republican Party nile aṣofin naa.

Eto idibo marundinlogun ni wọn ṣe laarin awọn mọ ileegbimọ aṣojuṣofin naa ki Aṣofin McCarthy to wọle pẹlu bi o ṣe jẹ pe ẹgbẹ oṣelu rẹ lo pọ julọ nile aṣofin naa.

Olori ileegbimọ aṣojuṣofin lo wa nidi igbọnnu eto gbogb nile aṣojuṣofin, oun si ni o wa ni ipo kẹta si aarẹ orilẹede Amẹrika, eyi to tumọ si pe bi ko ba si aarẹ tabi igbakeji rẹ nile, ọwọ rẹ ni aṣẹ iṣakoso ijọba orilẹede Amẹrika.

Ninu ọrọ to kọ si oju opo Twitter rẹ lẹyin to wọle, aṣofin McCarthy sọ pe: “Mo lero pe ohun kan yoo han gedegbe lẹyin ọsẹ yii: N o ni kaarẹ rara. N ko ni kaarẹ rara nitori ẹyin eeyan ilẹ Amẹrika.”

Aarẹ Joe Biden ti ki aṣofin McCarthy ku oriire to si fi kun pe ireti oun ni lati jumọ ṣiṣẹ pọ pẹlu rẹ ati ẹgbẹ oṣelu Republican Party.

Bi awọn aṣofin ẹgbẹ oṣelu Republican party ṣe n ṣe ajọyọ lawọn akẹgbẹ wọn lẹgbẹ oṣelu Democratic party pa lọlọ ti ko si si eyikeyi ninu wọn to patẹwọ tabi dawọ idunnu nigba ti wọn kede McCarthy gẹgẹbi olubori.

Ninu ọrọ akọkọ to sọ lẹyin to de ipo, Aṣofin McCarthy yannana ohun ilepa rẹ gẹgẹ bi adari ile, ninu eyi ti a ti ri mimu adinku ba owo ori ọja, didaabobo aala orilẹede Amẹrika pẹlu Mexico ati didẹkun ohun to pe ni “inawo apa ni Washigton”