Iran dènà àmúlò àwọn ojú òpò ayélujára torí ìwọ́de, ariwo sọ

23 Owewe 2022

Igbesẹ naa lo waye lasiko tawọn obinrin gun le iwọde alagbara lati tako lilo Hijab ni tipa tipa eyi to ti wọ ọjọ keje bayii.

Iwọde naa lo waye nitori bi obinrin kan se ku si ahamọ ọlọpaa lori ẹsun pe o tapa si ofin to nii se pẹlu lilo Hijab.

Ẹgbẹ NetBlocks, to wa fun sise agbeyẹwo amulo oju opo ayelujara, ni awọn oju opo Instagram ati WhatsApp – tii se oju opo ayelujara meji tawọn eeyan Iran ti maa n kan sira wọn, eyi tijọba Iran fọwọsi, ni wọn tun ti gbegi dina amulo rẹ bayii.

Aimọye miliọnu awọn eeyan lo n lo oju opo mejeeji ọhun to jẹ tilleesẹ Meta, tawọn eeyan si tẹwọ gba nigba tijọba fi ofin de amulo awọn oju opo ayelujara yoku lọdun diẹ sẹyin.

Wọn ti yọ awọn orilẹede Iran kuro lawọn oju opo ayelujara naa

Ẹgbẹ NetBlocks ni lootọ ni wọn da oju opo ayelujara pada silẹ Iran lọjọbọ amọ nigba ti yoo fi di ọjọ Ẹti, o tun ti nira lati so ayelujara pọ mọ orilẹede naa.

Ọga agba to n dari oju opo Instagram,Oloye Adam Mosseri lo kede bẹẹ loju opo ayelujara.

Ààrẹ Iran kọ láti yọjú sí Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú akọ̀ròyìn CNN nítorí ko lo ìbòrí

Raisi lo sọ fun CNN nibi ipade ajọ isọkan agbaye to waye ni Amẹrika pe oun ko ni kopa ninu ifọrọwerọ naa nitori pe Amanpour ko bo ori rẹ.

O ni agbẹnusọ Raisi sọ fun oun pe, idi ti Aarẹ fi gbe igbesẹ naa ni nitori rogbodiayan to n lọ lọwọ lorilẹede naa.

Mahsa Amini, ẹni ọdun mejidinlogun ni awọn ọlọpa fi ẹsun kan pe o tapa si ofin to de lilo ibori naa.

Iroyin ni awọn ọlọpaa lu obinrinn naa titi o fi bọ si ẹsẹkan aye ẹsẹkan ọrun, to si pada padanu ẹmi rẹ ni ile wosan lọjọ Ẹti ọsẹ to kọja.

Mọlẹbi Amina ni ilera rẹ wa ni alaafia ki isẹlẹ naa to waye, ti ko si nkan to mu rara.

Ifọrọwerọ naa lo jẹ akọkọ fun Aarẹ Raisi to wa ni lorilẹede Amẹrika, lẹyin to pari ijokoo ajọ isọkan agbaye niluu New York.