A ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́, àmọ omi pọ̀ ju ọkà lọ lórí ìpèníjà Nàìjíríà- Ààrẹ Buhari sọ ohun tó fàá

Oríṣun àwòrán, Google

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

“Mo jẹjẹ mo si muu ṣẹ pẹ̀lu ifarajin mi lati mu ọgọrun miliọnu ọmọ Naijiria kuro ninu ìṣẹ́ laarin ọdun mẹwa”. Gẹgẹ bi awọn eeyan agbaye ṣe n ki orilẹede Naijiria ku oriire lonii ayajọ ọjọ ominira orilẹede naa, Aarẹ Muhamadu Buhari ti fi ọrọ rẹ ṣe ajimuna fawọn ọmọ Naijiria. Ninu ọrọ naa ti atupalẹ kikọ rẹ hande latọwọ olugbaninimọran aarẹ lori iroyin ati ọrọ to kan araalu, Femi Adesina lori ayelujara, aarẹ Buhari ni pẹlu ọkan ọpẹ si Ọlọrun loun fi n ba awọn ọmọ Naijiria sọrọ tori oun lo fun oun lanfani ati ṣe adari lori orilẹede nla yii ni asiko ipenija. “Tori mo mọ pe eyi ni yoo jẹ ọrọ ikẹyin mi fun ọjọ ominira gẹgẹ bi aarẹ yin, mo n ba ọgọọrọ ọmọ Naijiria to gbagbọ ninu mi sọrọ ti wọn si gbaruku ti mi ninu bi mo ṣe n dari orilẹede yii ti gbogbo araalu ti ni anfani kan naa lati ṣe aṣeyọri ti wọn fẹ”.

Oríṣun àwòrán, Google

Aarẹ Buhari ni iwuri lo jẹ fun oun pe itan oun ninu itan Naijiria kii ṣe aṣiri kankan, akitiyan rẹ, ijakulẹ ati aṣeyọri rẹ lati di aarẹ ti ọpọlọpọ dibo yan lọdun 2015. “Nigba naa, bo tilẹ jẹ pe mo sọọ pe oke to wa niwaju mii yi ga ju ṣugbọn mo ṣe ipinu lati mu igbega ba ọrọ aje, koju iwa ajẹbanu ati koju ija si iṣoro aabo eyi si tun gba agbara sii pẹ̀lu ifarajin mi lati mu ọgọrun miliọnu ọmọ Naijiria kuro ninu ìṣẹ́ laarin ọdun mẹwa”. Aarẹ ni tori pe awọn mọ iṣẹ to wa niwaju awọn, a wa akoko lati farabalẹ kojumọ ṣiṣe atunto ọrọ aje nipa wiwa ọna abayọ to dara lawọn apa ibi to ṣe koko ni ipele ijọba apapọ ati awọn ipele kekeke.

Oríṣun àwòrán, Presidency

Iwa Jẹgudujẹra

Aarẹ ni lara awọn ibi ti ijọba oun ti ni ilọsiwaju ni gbigba iwa jẹgudujẹra danu eyi to ti rapala wọ gbogbo kọlọfin ibi idagbasoke orilẹede. “A ro ileeṣẹ to koju iwa jẹgudujẹra lagbara lati lee koju iwa yii bẹẹ si ni a tun rii pe atilẹyin wa fun wọn labẹnu eyi to mu iṣẹ ya lati ri ọpọlọpọ owo gọbọi ti awọn eeyan ti ko pamọ si awọn orilẹede mii gba pada”. Aarẹ ni igbesẹ yii ṣi n tẹsiwaju awọn ko si ni sinmi.

Ipenija aabo

Aarẹ Buhari ni ohun ti ijọba oun ṣe lati le koju iṣoro aabo ni iṣẹ adọgbọnṣe ti awọn ṣe to mu adinku ba igbesunmọmi ni awọn apaa Ila Ooru-Ariwa, awọn ajijagbara Niger Delta, ija ẹlẹyamẹya ati wahala ẹsin lawọn igun kọọkan ni Naijiria to fi mọ awọn iṣoro mii to n dun mọhuru mọ orilẹede Naijiria.

Ọrọ Aje