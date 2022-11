Àwọn jàndùkú dáná sun ọ́fíìsì INEC tó wà nípìnlẹ̀ Ogun

Inu iyalẹnu nla l'awọn araalu Abẹokuta ati ipinlẹ Ogun lapapọ wa, lori bi awọn janduku kan tẹnikẹni ko tii mọ ṣe yawọ ọfiisi ajọ eleto idibo, Independent National Electoral Commission, INEC ti ijọba ibilẹ Iwọ-Oorun Abẹokuta, eyi to wa lagbegbe Iyana-Mortuary, ti wọn si dana sun un.

Wọn ni ṣe l’awọn janduku naa ko burẹdi lọpọ yanturu, ti wọn si da bẹntiroolu sinu ẹ, ko to di pe wọn ṣa ina si i, ti wọn si bẹrẹ sii juu sinu ọgba ajọ INEC yii.

Ọna ẹyin la gbọ pe wọn gba lati maa ju burẹẹdi ti wọn ti fina si naa wọle sinu ọgba ọhun, to si ṣe bẹrẹ si jo ọfiisi yii lati ọwọ ẹyin.

A gbọ pe ṣaaju ki awọn ọlọpaa too debẹẹ, awọn janduku naa ti salọ, ti ko si si ẹni to le sọ iru eeyan ti wọn jẹ, tabi mọ ẹni to ran wọn niṣẹ.