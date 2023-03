Ẹ̀ ń pariwo pé Igbo ni ìyá Gbadebo-Vivour, Ìya Seyi ọmọ Tinubu n kọ́? Ẹ wá gbọ́ ìtàn - Bode George

wákàtí kan sẹ́yìn

Bode George kọkọ bu ẹnu at lu bi ajọ eleto idibo INEC ṣe ni awọn kudiẹ kudiẹ lasiko kiko ibo jọ sori ẹrọ ayarabiaṣa to si ni ṣe lo yẹ ki wọn dawọ gbogbo nkan ti wọn n ṣe duro na ki wọn si wa ojutuu si iṣoron to wa nilẹ.

Lori awọn ara ipinlẹ Eko to n pariwo pe ọmọ ẹya Igbo ni oludije ẹgbẹ oṣelu Labour Paraty ni Eko, ọpọlọpọ oko ọrọ ni Oloye Bode George ju lu wọn to si ṣalaye pe ọmọ Eko pọnbele ni Gbadebo Rhodes-Vivour.

Orin "ilu le o ko sowo lode, ọkunrin n kigbe o obinrin n kigbe o..." ni baba fi bẹnu to si ni ki awọn ọmọ Eko jade nile lọjọ idibo lati lọ dibo fun "ẹni to ba wu yin, to maa sọ ilu dẹrọ; ẹni to ṣee fọkan tan ti ko ni kowo yin jẹ fun iyawo ati ọmọ to jẹ pe awọn nikan ni wọn n gbe sibi gbe sọhun..."