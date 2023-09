Ìpè pàjáwìrì sí BBC dóòlà ẹ̀mí obìnrin mẹ́fà tó há sínú ọkọ̀ yìnyín

Awọn obinrin naa ti mẹrin ninu wọn jẹ ọmọ orilẹ ede Vietnam ti awọn meji to ku Si wa lati Iraq lo ha sinu ẹrọ amunkan tutu to wa lẹyin ọkọ akẹru kan nibi ti wọn ko ti mi daadaa mọ.

Ipe pajawiri

Ko sí ẹni to mọ nọmba ọkọ naa, ibi to wa ati ibi to n lọ.

Fidio awọn obinrin to ha sinu fìrííjìì ọkọ akẹru

Lọgan ni kan sí awọn akẹgbẹ mi ni BBC ti wọn n gbe ni orilẹ ede Faranse ati akoroyin iwe iroyin Le Monde niluu London eleyii to sọ fun akẹgbẹ tiẹ naa niluu Paris eyi to mọ nipa wiwọle ati jijade awọn eeyan lati orilẹ ede kan sí omiiran.

Obìnrin to bá mi sọrọ lanfaani lati sọ fun pẹlu ẹrọ GPS to wa lori foonu rẹ ibi ti wọn wa gan an eleyii to jẹ ki n ri ọkọ naa loju popo E15 lẹba Dracé ni ariwa ilu Lyon.