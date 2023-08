Ilé ẹjọ́ yẹ àga mọ́ olùdíje LP nídìí, Ó ní APC ló wọlé

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Ileẹjọ to n gbọ awuyewuye esi idibo nipinlẹ Eko ti wọgile ibo to gbe Seyi Sowunmi ti ẹgbẹ oselu Labour Party wọle gẹgẹ aṣoju ẹkun idibo Ojo nipinlẹ Eko.

Igbimọ ẹlẹni mẹta to gbe idajọ naa kalẹ, eyi ti Adajọ Abdullahi Ozegya lewaju rẹ kede pe Lanre Ogunyemi ti ẹgbẹ oselu All Progressives Congress lo jawe olubori nínu eto idibo sile igbimọ aṣofin apapọ to waye lọjọ kẹdọgbọn oṣu kejì ọdun 2023.