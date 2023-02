Ẹ gba kámú lórí ẹni tí INEC bá kéde pé ó wọlé, àlááfíà Nàìjíríà ni mo fẹ́- Buhari

Aarẹ Buhari lu ago ikilọ fun awọn to ṣetan lati da wahala silẹ lẹyin ipolongo ẹni to jawe olubori ninu eto idibo lati so ewe agbeje mọwọ,ti o si rọ awọn to ba fẹ fọwọ janu lati gba ile ẹjọ lo.