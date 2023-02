Ìjà bẹ́ sílẹ̀ láàrin Foluke Daramola àti Páátọ̀ Agbala Gabriel tó ń kọ́lé fún Iya Ibeji Omo Arayele

Inu ọpọ eeyan lo dun dẹyin fun oju aanu yii, ti wọn si n kan saara si wolii naa fun ọwọ ọrọ to na si iya ibeji to n se aisan ọhun.

Awọn ololufẹ iya Ibeji n fi eebu ara ati ọrọ kobakungbe bu Foluke daramola

Foluke ni wọn ti gba ilegbe saaju fun Iya ibeji ọmọ araye le nilu Ikorodu nitori ati le e moju to itọju rẹ nile iwosan.

Amọ ṣa, Folukẹ Daramọla naa ti jade lati sọko ọrọ ranṣẹ si awọn to n bu ẹnu atẹ lu u lori ọrọ to sọ nipa ile tuntun ti wọn fẹ kọ naa.

Bawo ni ọrọ yii ṣe bẹrẹ?

Pasitọ ijọ Agbala Gabriel nawọ iranwọ

Folukẹ Daramọla sọrọ sita pe ile naa yoo ṣe ọpọ akoba fun iwosan Iya ibeji ọmọ araye le

Ninu fidio kan ti Folukẹ Daramọla gbe jade lẹyin ikede alufa Agbala Gabriel lo ti sọ pe awọn wulẹ ti gba ile fun agba oṣere naa ni ilu Ikorodu ati pe ko si idi fun un lati tun maa lọ gbe ile to sọ pe o jinna si aarin awọn eeyan.

Bakan naa ni oṣere sinima naa ṣalaye siwaju sii peawọn arugbo ni wọn maa n kọ iru ile bẹẹ fun, bẹẹ si ni loju oun, iya ibeji ọmọ arayele ko tii to fẹyinti.

O ni asiko to yẹ ki agba oṣere naa wa ni ayika awọn eeyan niyi ki o si sun mọ ibi ti ile iwosan to ti n gba itọju wa.

Ọmọ Iya ibeji Omo arayele sọrọ lori isẹlẹ naa

Ọmọbinrin Aderonke naa fidi ọrọ yii mulẹ to si tun dupẹ lọwọ gbajugbaja osẹrebinrin, Foluke Daramola fun aduroti rẹ lati igba ti mama ti n ṣe aisan

Aderonke ni Daramọla lo ti n pese ounjẹ fun mama lati igba ti mama ti bẹrẹ aisan to si n tọju wọn.

Alufaa Agbala Gabriel pada sori ayelujara lori ọrọ ti Folukẹ Daramọla sọ

O ṣalaye ni fidio naa to ṣe lori ilẹ ibi ti iṣẹ ile ti nlọ naa. O ni owo to to miliọnu kan ati ẹgbẹrin naira (N1.8m) ni owo ti wọn ti na si ori ile naa ati pe ko si ohunkohun ti yoo da ile naa duro.