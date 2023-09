Mọ̀ si nípa Adájọ 5 tí yóò gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lórí ẹ̀hónú ìbò ààrẹ

Ileẹjọ to n gbọ awuyewuye lori esi ibo aarẹ yoo gbe idajọ rẹ kalẹ lọjọ kẹfa oṣu kẹsan an.

Ẹgbẹ oṣelu Labour Party, Peoples Democratic Party ati Allied Peoples Movement pẹlu awọn oludije wọn wọ ẹgbẹ oṣelu All Progressive Congress ati Aarẹ orilẹede Naijiria, Bola Tinubu lọ si ileẹjọ, ti wọn si n sọ pe ki ileẹjọ wọgile ibo to gbe Aare Bola Tinubu wọle gẹgẹ bi Aarẹ.

Ọjọ kinni, oṣu kẹta ni wọn kede Tinubu gẹgẹ ẹni to bori eto idibo Aarẹ to waye lọjọ kẹdọgbọn oṣu keji.

Adajọ Haruna Simon Tsammani

Adajọ Stephen Jonah Adah

Lọdun 2012, oun Adajọ to wọgile ofin to ni ọlọpaa obinrin gbọdọ gba asẹ lọwọ kọmisọna ọlọpaa ko to le fẹ ẹni to ba wu u lati fẹ gẹgẹ bi ọkọ.