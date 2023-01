Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá pín ₦‎13b fún mọ̀lẹ́bí àwọn ọlọ́pàá tó kú sẹ́nu iṣẹ́

Ọga agba ileeṣẹ ọlọpaa Naijiria, Usman Baba, ti pin owo ti iye rẹ le ni biliọnu mẹtala naira fun awọn mọlẹbi awọn ọlọpaa to padanu ẹmi wọn lẹnu iṣẹ.

Usman Baba lakoko to n pin iwe sọwe-dowo naa ni olu ileeṣẹ ọlọpaa sọ pe owo naa wa fun awọn oṣiṣẹ to le ni ẹgbẹrun mẹfa ti wọn ti jade laye laarin ọdun 2012 si ọdun 2020.

O ni lati igba ti oun ti di Ọga agba ọlọpaa lọdun 2021 ni wọn ti pe akiyesi oun si ajẹẹlẹ to yẹ fun awọn ọlọpaa to padanu ẹmi wọn lẹnu iṣẹ ati awọn to fara ṣeṣe.