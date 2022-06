A kò nìlò itajẹsilẹ̀ nínú òṣèlú Oyo-Makinde sọ fún olórí NURTW àti PMS

ìṣẹ́jú 28 sẹ́yìn

Gomina ipinlẹ Oyo Seyi Makinde ti dasi wahala ohun aigbọraẹniye to n waye laarin awọn ẹgbẹ awakọ NURTW ati ajọ to n seto lilọ bibọ lawọn ibudo iwọkọ Park Management System ni ipinlẹ Oyo.

Makinde ṣalaye pe ijọba oun ṣe agbekalẹ igbimọ to n mojuto ibudo iwọkọ ki awọn baa le ri gba gbogbo tọrọ kọbọ to yẹ ko wọle sapo ijọba jọ ni.

''Mo fẹ fi ẹmi imoore mi han si gbogbo ẹni to wa sibi ipade yi loni.Ki a so ootọ fun ara wa, a ko nilo itajẹsilẹ ninu oṣelu wa inu mi si dun si pe gbogbo yin n farabalẹ lati gbọ mi''

''Ẹ jẹ ki n tun sọ fun yin. Ko si erongba oloṣelu kan to ṣe pataki debi pe ki a wa maa ta ẹjẹ silẹ.Ko to nkan taa n tori rẹ pa ara wa.Ni ọdun mẹta ti mo ti de ori alefa, mi o sun ile ijọba ni ọjọ kan ṣoṣo nitori mo lero pe mo ṣe le sun si ile mi to wa ni tosi.

Makind ni yatọ si nkan to n ṣẹlẹ tẹlẹ to ṣe pe awọn ẹgbẹ awakọ to wa ni Abuja nikan lo n jẹ mudunmudun to wa nidi iṣẹ tawọn ti Ibadan n ṣe, nisinyi, awọn awakọ labẹ ilana ati eto ti ijọba gbe kalẹ yoo ri anfaani jẹ ninu oogun wọn.