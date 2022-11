Ẹ yẹ̀bá kúrò láàfin ná, mó fẹ́ ṣèwádìí bí ẹ ṣe d'órí ìtẹ́, Adeleke pàṣẹ fún àwọn ọba Ikirun, Iree àti Igbajọ

Gomina ipinlẹ Osun, Ademola Adeleke, ti paṣẹ pe ki wọn o ti aafin ọba ilu Ikirun, Iree ati Igbajo pa. Ọjọ Aje, to jẹ ọjọ́ akọkọ rẹ lẹnu isẹ, ni Gomina Adeleke pa àṣẹ naa, to si ni kí awọn oṣiṣẹ alaabo gbakoso wọn. Ninu atẹjade to fi sita lọjọ Aje, agbẹnusọ fun gomina, Mallam Olawale Rasheed, sọ pe gbogbo àwọn ọba, ati ìfinijoyè míì to waye lẹyin ọjọ́ kẹtadinlogun, oṣu Keje, ọdun 2022, ti di fifa igi lé titi atungbe yẹwo wọn yoo fi waye. "Gbogbo ọba ti ìjọba ipinlẹ Osun fi jẹ lẹyin ọjọ kẹtadinlogun, oṣu Keje, ọdun 2022, ni àṣẹ ti wà lati ṣe atungbe yẹwo wọn yóò waye". "Eyi jẹ ọna lati ríi daju pe wọn tẹle ila oye jijẹ, to fi mọ àṣà ati ìṣe, to wa fun òye kọọkan." Mallam Olawale Rasheed sọ pe gomina ti da eto ọba jíjẹ Akirun ti Ikirun, Aare ti Ire ati Ọwá ti Igbajo, duro nitori ki opin le ba rògbòdìyàn to n waye nibẹ. Àṣẹ naa tun sọ pe ẹnikẹni ko gbọdọ duro ninu awọn aafin ìlú naa titi di asiko ti ijọba bá ṣi wọn pada. Lati igba ti gomina to ṣẹ̀ṣẹ̀ kuro nipo, Gboyega Oyetola ti yan ọba si àwọn ilu naa, paapaa Ikirun, ni ija igboro ti n waye. O si ti yọrí si ifarapa ọpọ eeyan, bẹ́ẹ̀ ni àwọn dukia si bajẹ.