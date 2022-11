Ekiti, Kano, Ondo, Eko àti àwọn ìpínlẹ̀ mìí tí tálákà pọ̀ sí jùlọ ní Naijiria

Gẹgẹ bi akọilẹ naa ti ajọ to n ri si onka ni Naijiria, Nigeria Bureau of Statistics, fi sita, aadoje miliọnu ọmọ Naijiria lo jẹ talaka. Eyi tumọ si pe ida mẹtalelọgọta eeyan to n gbe ni Naijiria ni eyi kan.