Ìjọba bẹ̀rẹ̀ igbesẹ òfin tí yóò fí àyè gbà 'Iṣẹ́ aṣẹ́wó’!

wákàtí kan sẹ́yìn

Oṣu to kọja ni ile aṣofin buwọlu abadofin lori awọn ofin to ni ṣe pẹlu ibalopo.

Adajọ Ronald Lamola ni “erongba wa ni lati mu idikun ba bi awọn eeyan ṣe n kọlu awọn to ṣe isẹ asẹwo, eyi to tabuku etọ ọmọniyan.”

Ileeṣẹ iroyin AFP ni awọn ẹgbẹ to ja fun ẹtọ isẹ aṣẹwo, SWEAT so pe: “Awọn to n ṣe isẹ asẹwo ko ki n ṣe ọdaran, ti awọn yoo si le ṣe isẹ wọn ti awọn ọlọpaa ba gbogun ti rogbadiyan to waye.”